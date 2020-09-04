Собянин назвал сроки начала вакцинации добровольцев от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация добровольцев от коронавируса в Москве начнется уже на следующей неделе. Об этом он сказал в ходе видеовстречи с президентом РФ Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам чиновника, в настоящее время готова вся инфраструктура и система для контроля за прохождением испытаний, а также склады для концентрации вакцины.

«Вся эта инфраструктура готова, ждем окончательных решений от Института Гамалеи и передачи нам вакцины», — добавил Собянин.

Он уточнил, что, скорее всего, вакцинация добровольцев начнется со следующей недели.

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