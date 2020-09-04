На Колыме задержали сотрудников банка по обвинению в краже 4 млн рублей

В Магаданской области в отношении двоих сотрудников «Азиатско-Тихоокеанского банка» в поселке Мяунджа возбуждены уголовные дела по обвинению в краже 4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По информации следствия, в период с 16 марта 2020 года по 11 августа 2020 работники организации, отвечающие в том числе за наличные денежные средства в кассе банка, сговорившись с группой лиц, похитили из офиса банка свыше 4 млн рублей, а также американские доллары.

Подозреваемые обвиняются в присвоении чужого имущества по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

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