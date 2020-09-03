Москвичей предупредили о снижении температуры на следующей неделе

Синоптики предупредили жителей Москвы о понижении температуры на следующей неделе. Об этом замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что дневная температура воздуха понизится в начале недели до +20°С — +25°С, однако все еще останется комфортной.

Синоптик добавил, что ночью столбики термометров опустятся до +10°С — +15°С. При этом он добавил, что в начале недели ожидаются небольшие дожди.

Киктев уточнил, что во вторник днем ожидается +18°С — +23°С. После этого, по его словам, дневная температура будет постепенно опускаться.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.