В Москве с 4 сентября возобновится работа выставок

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении в столице работы конгрессов и выставок в полном объеме, сообщает РИА «Новости».

«Возобновляется осуществление конгрессно-выставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в тексте указа.

Посетителям выставок необходимо будет носить средства индивидуальной защиты — маску и перчатки.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 26 млн, умерли больше 850 тыс. человек.

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