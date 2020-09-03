Лето 2020 года стало самым жарким в Северном полушарии

Лето 2020 года стало самым жарким за всю историю наблюдений в Северном полушарии, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на результаты экспресс-анализа Росгидромета. Об этом пишет ТАСС.

«Росгидромет провел экспресс-анализ температурного режима за прошедшее лето, и, как показывают расчеты, средняя температура за период с июня по сентябрь оказалась рекордно теплой за весь период наблюдений в Северном полушарии», — сказал Вильфанд.

Метеоролог добавил, что температура превышала норму почти по всему Северному полушарию. Самые большие отклонения зафиксировали в Арктике, где температура была выше обычной на +3-5°C.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под Воронежем объявили штормовое предупреждение из-за жары в 36°С

— Синоптики допустили, что 2020 год могут признать самым жарким

— Жители Краснодара ощутят +50°C днем 2 сентября