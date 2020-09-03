Магазинам могут запретить продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить магазинам продавать безалкогольное пиво несовершеннолетним, пишет РЕН ТВ.

По мнению Хамзаева, пробуя безалкогольное пиво, дети привыкают к пивному вкусу и захотят перейти на алкогольный аналог после совершеннолетия.

Также руководитель проекта подчеркнул, что в безалкогольном пиве может содержаться до 0,5% алкоголя, что негативно влияет на здоровье подростков.

«В связи с этим просим вас поддержать целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу безалкогольного пива и пивных напитков лицам, не достигшим 18 лет», — подытожил Хамзаев.

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