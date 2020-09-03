Ребенок получил травму позвоночника в московском аквапарке

На юго-западе Москвы 11-летний мальчик получил травму позвоночника в аквапарке. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«По поручению прокуратуры Москвы Черемушкинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в аквапарке на юго-западе Москвы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 2 сентября ребенок на водной горке получил травму позвоночника, после чего был госпитализирован.

В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение законодательства о несовершеннолетних, а также безопасность услуг аквапарка.

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