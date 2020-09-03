В России провели больше 37,4 млн исследований на коронавирус

В России сделали более 37,4 млн тестов на коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки было проведено 307 тысяч лабораторных исследований.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 210 057 человек.

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