В России провели больше 37,4 млн исследований на коронавирус
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В России сделали более 37,4 млн тестов на коронавирус, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
За прошедшие сутки было проведено 307 тысяч лабораторных исследований.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 210 057 человек.
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