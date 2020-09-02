Красноярская учительница попросила сделать фото класса без ребенка-инвалида

В Красноярске учительница начальных классов попросила своих учеников сделать две фотографии с одноклассником-инвалидом и без него. Об этом сообщает портал «Красноярск онлайн».

Анастасия Смирнова, которая является его мамой, в своем Instagram рассказала, что столкнулась с такой ситуацией 1 сентября на линейке. Ее сын пошел в первый «А» класс средней образовательной школы № 133 в Ветлужанке, сообщила женщина.

«Только в нашей стране мама тяжелого инвалида могла услышать от учителя «сначала мы сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно без него», — написала в соцсети Смирнова.

По словам мамы первоклассника, у ее сына есть редкое генетическое заболевание обмена веществ, из-за которого организм не может усваивать определенные белки и аминокислоты. Кроме того, до четырех лет у мальчика был общий диагноз — ДЦП, добавила женщина.

В школе пока не прокомментировали произошедшее, так как завуч и директор образовательного учреждения находились на планерке.