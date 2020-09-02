В Москве мужчине дали пожизненно за убийство трех человек

Суд в Москве приговорил местного жителя к лишению свободы на пожизненный срок за убийство трех человек в период с 2007 по 2008 год. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Мужчина признан виновным по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).

По данным следствия, в 2007 году обвиняемый расстрелял бизнесмена и его телохранителя. В 2008 году он расстрелял припаркованный на автомойке автомобиль Porsche Cayenne, в котором оказался сотрудник мойки, а не предполагаемая жертва.

В 2018 году правоохранители задержали уроженца Ставропольского края 1965 года рождения.

Следователи выяснили, что мужчина был приближен к одной из организованных преступных групп, действующих на территории Москвы и Московской области, и совершил данные преступления в их интересах.

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