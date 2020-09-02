Два человека пострадали при падении башенных кранов в Тюмени
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Два башенных крана упали на одной из строительных площадок в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
В результате происшествия пострадали два человека, их увезли на скорой.
По данным синоптиков, 2 сентября в Тюменской области наблюдаются дожди, грозы, град, порывы ветра до 26 м/с.
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