Два человека пострадали при падении башенных кранов в Тюмени

Два башенных крана упали на одной из строительных площадок в Тюмени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

В результате происшествия пострадали два человека, их увезли на скорой.

По данным синоптиков, 2 сентября в Тюменской области наблюдаются дожди, грозы, град, порывы ветра до 26 м/с.

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