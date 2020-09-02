Специалист рассказал, может ли летучая мышь передать COVID-19 человеку

Летучие мыши не разносят коронавирусную инфекцию, в редком случае вирус от них передается человеку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна.

По его словам, передача инфекции от животного к человеку — это очень редкое эволюционное событие, обычно этому способствует мутация.

«В каждый данный момент такие вирусы не образуются, переходящие на человека», — уточнил Альтштейн.

По его словам, не стоит бояться летучих мышей и, тем более, уничтожать их.

«Свое дело коронавирус через летучих мышей уже сделал, он начал пандемию. Повторные случаи не исключаются, но будут очень редкими, может быть, через 200-300 лет, может, через 30 лет», — сказал эксперт.

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