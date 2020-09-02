Жители Краснодара ощутят +50°C днем 2 сентября

Жителей Краснодара в среду, 2 сентября, ожидает ощущение экстремальной жары выше +50°C. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего преподавателя МГУ, одного из создателей проекта «Жара в городах России» Павла Константинова.

«Ощущаемая температура в Краснодаре превысит +50°C. Рекордный с начала августа экстремальный тепловой стресс почувствуют жители Краснодара с 11 до 17 часов», — рассказал он.

Константинов добавил, что с 11.00 до 12.00 мск значение физиологически-эквивалентной температуры превысит отметку +50°C.

По его словам, горожане будут чувствовать себя как в закрытом помещении при температуре +50°C.

Также тепловой стресс ожидает жителей Волгограда и Ростова-на-Дону, а самая комфортная погода будет в Москве.

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