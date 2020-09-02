В США на высоте 914 м заметили мужчину с реактивным ранцем

В Соединенных Штатах мимо самолета на высоте 914 м пролетел мужчина с реактивным ранцем. Об этом сообщает телеканал Fox 11 со ссылкой на пилота компании American Airlines.

О своем наблюдении свидетель произошедшего рапортовал диспетчеру во время захода на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса.

Мужчину с ранцем увидел еще один пилот, авиакомпании Sky West. Он также сообщил об инциденте диспетчеру.

По данным телеканала, ФБР доложили о произошедшем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Как выглядит первый в мире частный реактивный ранец