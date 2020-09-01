Умер первый омбудсмен России Олег Миронов

Первый конституционный уполномоченный по правам человека в России Олег Миронов скончался. Об этом сообщила действующий омбудсмен Татьяна Москалькова на своей странице в Instagram.

Миронов занимал пост омбудсмена с 1998 по 2004 год.

«На его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств», — написала Москалькова.

Миронов скончался на 82-м году жизни. Причина смерти не приводится.