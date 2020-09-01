ВШЭ подтвердила увольнение профессора Гусейнова

Профессор Гасан Гусейнов больше не работает в Высшей школе экономики (ВШЭ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Гасан Гусейнов с 1 сентября не работает в ВШЭ», — заявили там.

Ранее профессор не раз вызывал общественный резонанс своими высказываниями. Так, он на своей странице в Facebook возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.

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