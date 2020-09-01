Из отделения МВД в Минске отпустили задержанного корреспондента РИА «Новости»
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Корреспондента РИА «Новости» Кирилла Рубцова, который освещал акции протеста, отпустили из отделения МВД в Минске после проверки документов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, вместе с Рубцовым также был отпущен работник белорусского НТВ.
При этом в отделении находятся еще шестеро белорусских журналистов.
Ранее в Минске задержали несколько журналистов, в том числе корреспондента РИА «Новости», для проверки документов.
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