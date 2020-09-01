В Минске студенты прорвали оцепление милиции у здания КГБ

Несколько десятков протестующих в Минске студентов прорвали оцепление силовиков возле здания КГБ. Видео инцидента опубликовал Тelegram-канал издания Tut.by.

На записи видно, как колонне студентов удалось прорвать цепь милиции.

Затем протестующие побежали дальше про тротуару, а правоохранители восстановили оцепление.

Ранее стало известно, что на акцию в центре Минска собрались порядка 1,5 тыс. человек, среди которых группы студентов крупнейших вузов белорусской столицы.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Затем в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях. Сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над задержанными демонстрантами. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

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