Корреспондента РИА «Новости» задержали в Минске

Белорусские силовики задержали восемь журналистов, в том числе корреспондента РИА «Новости» Кирилла Рубцова, во время освещения протестных акций в Минске, сообщает агентство.

Отмечается, что журналистов отвезли в Октябрьский РУВД для проверки документов.

Вместе с Рубцовым были также задержаны сотрудник «Белапан» Андрей Шавлюго и журналист «Комсомольской правды» Микита Ведовертов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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