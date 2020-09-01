В США за сутки выявили свыше 33 тысяч случаев COVID-19

В США за минувшие сутки выявили свыше 33 тысяч случаев коронавирусной инфекции. На это указывают данные Университета Джонса Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии в стране зафиксировано 6 031 286 инфицированных. Таким образом, Соединенные Штаты лидируют по количеству случаев коронавируса.

Нью-Йорк лидирует по количеству погибших от инфекции — 32 957 летальных исходов.

Всего в стране от COVID-19 скончались 183 602 человека, выздоровели — 2 184 825.

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