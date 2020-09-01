Школьники пригласили Путина сыграть с ними в «танчики»

Участники открытого урока со школьниками во вторник, 1 сентября, предложили провести матч в «танчики» с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер при этом отметил, что уступил бы девятилетнему мальчику Леше, который продемонстрировал свою находчивость в игре.

«Я знаю, что такие ребята, как Алексей и как Саша, которому пока 9 лет, они действительно, уже многого добились и добьются еще больше», — отметил глава государства.

Ранее президент в ходе видеосвязи со школьниками во время всероссийского открытого урока заявил, что будущее страны зависит от эффективности ее технологического развития.

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