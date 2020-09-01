Путин рассказал, от чего зависит будущее России
Президент России Владимир Путин, общаясь по видеосвязи со школьниками во время всероссийского открытого урока, заявил, что будущее страны зависит от эффективности ее технологического развития, передает ТАСС.
Он отметил, что у России существует концепция технологического развития. По словам главы государства, там обозначено семь важнейших направлений, «вызовов, с которыми сталкивается наша страна». Среди них — демографические, технологические и природные вызовы, изменения климата и другое, сообщил российский лидер.
«От того, насколько эффективно мы сможем решать эти задачи, насколько конкурентоспособными мы окажемся, зависит, без всякого преувеличения, будущее нашей страны и вообще российской цивилизации, в широком смысле этого слова», — сказал Путин.
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