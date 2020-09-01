Творожная запеканка стала самым любимым блюдом россиян в школьных столовых

Большинство взрослых россиян (78%), участвовавших в исследовании Delivery Club, признались, что им нравились блюда из школьной столовой. Респонденты перечислили свою самую любимую еду школьных времен, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Рейтинг любимых школьных блюд возглавила творожная запеканка. На втором месте — макароны с сосисками, на третьем — гуляш с гречкой. Из напитков россиянам больше всего полюбились компот, какао и кисель. Вспоминая о еде из буфета, люди чаще всего говорили о пирожках с яблоком, с капустой и с картошкой, а также о сосиске в тесте и ватрушке с творогом.

Кроме того, взрослое население опросили о вкусовых предпочтениях их детей в школе. Выяснилось, что вкусы молодого поколения несколько отличаются от выборов их родителей. В настоящее время на первом месте у школьников в рейтинге любимой еды из столовой находятся макароны с сосисками (у родителей эта позиция была на втором месте). Из буфета дети больше всего предпочитают пиццу, хотя в рейтинге родителей она занимала только четвертое место.

Стоит отметить, что 38% респондентов теперь готовят любимые школьные блюда даже дома. Более половины опрошенных отметили, что скучают по вкусу школьной еды.

«Опрос показал, что большая часть респондентов с ностальгией вспоминают вкус школьных блюд и были бы рады вновь попробовать еду из столовой или буфета. Можно предположить, что подсознательно мы связываем вкус школьной еды со своими детскими эмоциями: радостью от первых достижений, чувства свободы во время большой перемены, общения с друзьями, уроков с любимыми учителями и другими теплыми моментами», — говорится в исследовании.

Онлайн-опрос проводился 1 сентября 2020 года. В нем поучаствовали более чем 1000 пользователей Рунета старше 18 лет.

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