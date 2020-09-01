Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»

Президент России Владимир Путин отметил, что РФ относится к государствам с передовыми технологиями, а не просто является «страной-бензоколонкой», какой ее часто пытаются выставить, передает ТАСС.

Такое заявление он сделал в ходе всероссийского открытого урока «Помнить - значит знать», который был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Глава России отметил, что в целом по всей стране удалось организовать дистанционное обучение.

По словам Путина, это свидетельствует о том, что государство было готово к тем вызовам, перед которыми оказалось в результате внезапно вспыхнувшей пандемии коронавируса.

«То есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия является страной с ярко выраженными новыми технологическими возможностями. При этом в государстве в состоянии их быстро развивать, а также «адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», указал Путин.

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