В США ночевавший в гостях мужчина убил двух подростков

В американском штате Флорида 30-летний Марк Уилсон забил до смерти молотком двух подростков после того, как семья предложила ему остаться на ночь. Об этом пишет Metro.co.uk.

Отмечается, что трупы 14-летнего и 12-летнего мальчиков обнаружила на следующее утро их мать. Сам злоумышленник после совершенного преступления попытался скрыться в доме своей матери, но спустя два дня его задержали полицейские.

По данным следствия, незадолго до совершенного убийства мужчина употреблял наркотики.

Прокурор штата назвал данное преступление одним из самых жестоких, с которыми он сталкивался за свою 40-летнюю карьеру. Уилсону за содеянное может грозить смертная казнь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Убит за флирт: как расправа над чернокожим изменила США

— Убийце Джона Леннона в 11-й раз отказали в досрочном освобождении

— В США впервые казнили приговоренного к смерти индейца