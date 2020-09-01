В 2020 году более 13% россиян будут иметь доходы ниже прожиточного минимума

В 2020 году уровень бедности в России возрастет до 13,3%. Это следует из текста проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.

В 2019 году показатель бедности составлял 12,3%. Отмечается, что в правительстве планируют дальнейшее снижение уровня бедности, так как одной из национальных целей развития России является уменьшение этого показателя до 6,5% к 2030 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главной задачей экономической политики является восстановление занятости россиян.

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