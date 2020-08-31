«Фризиум» повторно зарегистрировали в России

Препарат «Фризиум» получил повторную регистрацию Минздрава России. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ведомства рассказали, что для регистрации лекарства в минимальные сроки были задействованы «все имеющиеся ресурсы».

В министерстве также уточнили, что документ о регистрации был выдан в понедельник, 24 августа.

При этом там уточнили, что лицензия препарата истекла, хотя «Фризиум» получил разрешение в России свыше 20 лет назад.

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