«Фризиум» повторно зарегистрировали в России
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Препарат «Фризиум» получил повторную регистрацию Минздрава России. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе ведомства рассказали, что для регистрации лекарства в минимальные сроки были задействованы «все имеющиеся ресурсы».
В министерстве также уточнили, что документ о регистрации был выдан в понедельник, 24 августа.
При этом там уточнили, что лицензия препарата истекла, хотя «Фризиум» получил разрешение в России свыше 20 лет назад.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Бесплатная выдача «Фризиума» стартовала в Москве
— Экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту 2020 года