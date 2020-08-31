Глава МВД Белоруссии назвал число пострадавших на протестах силовиков

Глава министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев рассказал о пострадавших в ходе протестных акций в стране представителей ведомства. Соответствующее заявление он сделал в интервью RT.

Он уточнил, что пострадавшими в ходе протестов числится 131 силовик.

Министр отметил, что 28 человек по-прежнему находятся в больницах.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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