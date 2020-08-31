Полиция начала проверку после убийства под Тверью кота-библиотекаря

Полиция Тверской области начала проверку после вероятного убийства кота Степы, которого библиотека в поселке Городня в шутку приняла на работу на должность «SMM-мяуджера». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление одного из сотрудников регионального УМВД.

«На основе публикаций в соцсетях сотрудниками Редкинского отделения полиции проводится проверка. Опрашиваются сотрудники библиотеки и другие возможные свидетели», — заявила собеседница агентства.

Кот Степа стал известен после того, как сотрудники сельской библиотеки приняли его на работу. Животному завели трудовую книжку и стали использовать как бренд учреждения. Позже Степану завели страницу в социальных сетях, посещаемость библиотеки после появления нового сотрудника существенно возросла.

Как рассказала агентству директор библиотеки Ольга Смирнова, питомец был очень чистоплотным и тихим. Степа очень хорошо относился к детям, позволял себя гладить и спокойно реагировал на посетителей с собаками.

Животное пропало 27 августа, а спустя два дня было найдено мертвым. Позже очевидцы позвонили в библиотеку и сообщили, что кота убил некий мужчина. Теперь сотрудники активно занимаются розыском живодера.

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