Глава МВД Белоруссии прокомментировал слухи о присутствии силовиков из РФ на протестах

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев прокомментировал кадры с проходящих в стране акций протеста. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что проходящие столкновения протестующих и силовиков не могли возникнуть спонтанно. По его словам, действия выходящих на улицы граждан были организованы «заранее для противодействия силам правопорядка».

Кроме того, глава МВД призвал журналистов «соображать», когда они работают во время подобных акций, поскольку «камни, пули, палки, кулаки летят без разбор». Министр призвал работников СМИ осуществлять работу со стороны, а не лезть в «самое пекло».

Он также прокомментировал слухи о якобы присутствии российских силовиков на протестных акциях.

«Ни одного российского военнослужащего, или полицейского, или росгвардейца пока на территории Белоруссии никто не видел», — заключил Караев.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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