Глава Минпросвещения назвал способ борьбы с агрессией среди школьников

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что снизить уровень детской агрессии невозможно только с помощью школьных психологов. Как он рассказал в интервью «Газете.Ru», школа должна задавать правильные ориентиры и чем-то увлечь детей настолько, чтобы на проявления агрессии не оставалось времени.

«О детях надо заботиться, помогать им противостоять агрессии. Один из способов — показать альтернативу, увлечь их, заинтересовать. Если задать правильные ориентиры, можно увидеть насколько подростки позитивны, горят общим делом, придумывают что-то, что им просто не до агрессии», — сказал министр.

Полное интервью с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым о том, как будут восполнять пробелы в знаниях школьников после пандемии, заменят ли информационные технологии живое общение учителей и учеников, а также, как будет решена задача войти в десятку стран по качеству образования к 2030 году — читайте на «Газете.Ru».