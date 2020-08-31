Июль 2020 года в России стал рекордно теплым

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В Гидрометцентре зафиксировали рекордно теплый июль в России, передает РИА «Новости».

Июль 2020 года разделил 1 и 2 место с 2016 годом, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, температура была выше нормы практически по всей территории страны.

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