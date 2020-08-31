Июль 2020 года в России стал рекордно теплым
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Гидрометцентре зафиксировали рекордно теплый июль в России, передает РИА «Новости».
Июль 2020 года разделил 1 и 2 место с 2016 годом, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, температура была выше нормы практически по всей территории страны.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Синоптики заявили, что 2020 год войдет в топ-10 самых теплых в истории России
— Предстоящее лето может стать самым жарким в истории
— Первая половина лета в Москве выдалась самой дождливой за последние 70 лет