Под Петербургом в лесу обнаружили скелет женщины

В поселке Рощино Ленинградской области в лесу нашли скелет женщины, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в полицию обратился 24-летний рабочий. Он нашел останки в 10 метрах от моста через реку. Рядом обнаружили одежду, сумку и телефон.

Предположительно, тело принадлежит 48-летней женщине, которая полтора года считается пропавшей без вести. Останки направили в морг для проведения экспертизы.

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