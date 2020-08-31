Под Петербургом в лесу обнаружили скелет женщины
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В поселке Рощино Ленинградской области в лесу нашли скелет женщины, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в полицию обратился 24-летний рабочий. Он нашел останки в 10 метрах от моста через реку. Рядом обнаружили одежду, сумку и телефон.
Предположительно, тело принадлежит 48-летней женщине, которая полтора года считается пропавшей без вести. Останки направили в морг для проведения экспертизы.
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