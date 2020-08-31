В Москве в понедельник ожидается до +29°С

В Москве в понедельник, 31 августа, ожидается до +29°С, переменную облачность, без осадков. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

По информации синоптиков, воздух днем прогреется до +27...+29°С. Ожидается южный, юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать до 17 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +17...+19°С. Ветер подует западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 15 м/c.

Атмосферное давление днем составит 744 мм ртутного столба, а ночью — 741 мм.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть на странице погоды.