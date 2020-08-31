«Известия»: в России могут запретить изымать домашних животных за долги
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Депутат Госдумы Владимир Бурматов сообщил, что в парламент после 9 сентября будет внесен законопроект, который запретит изымать у россиян животных за долги. Об этом пишут «Известия».
Парламентарий отметил, что в документе будут содержаться критерии домашних животных, которых забирать у граждан будет нельзя. Речь идет о животных, которые используются для целей, не имеющих отношение с предпринимательской деятельностью, указал депутат.
Бурматов рассказал, что это прежде всего касается кошек и собак, а также диких животных, которых официально не запрещено содержать в жилых домах.
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