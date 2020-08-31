Выявлен первый в истории случай спонтанного исцеления от СПИДа

Американские ученые выявили первый в истории случай спонтанного исцеления от СПИДа. Они нашли человека, который справился с болезнью без специфического лечения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Ученые установили, что вирус пропал из биологического материала пациента, которого дали рабочее название EC2. С того момента как ВИЧ был обнаружен в его организме до полного выздоровления прошло 24 года. При этом исследователи не исключают, что опредленное количество вирусных частиц могло не исчезнуть из тела EC2. При этом их количество ниже предела обнаружения и недостаточно для заражения.

Отмечается, что ранее полностью исцелившимися от СПИДа считались два человека — «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун и «лондонский пациент», имя которого не называется.