Климатолог рассказала, какую зиму ждать россиянам
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Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что предстоящая зима будет довольно суровой, пишет «Ридус».
«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето... Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — сказала Пестрякова.
Метеоролог отметила, что первые заморозки могут начаться уже в ноябре. Она посоветовала россиянам достать шубы из шкафов.
По словам климатолога, осень тоже будет прохладной: жара продлится только первые дни, а потом температура воздуха упадет.
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