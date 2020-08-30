Климатолог рассказала, какую зиму ждать россиянам

Метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова рассказала, что предстоящая зима будет довольно суровой, пишет «Ридус».

«Где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето... Морозы окажутся серьезными, но не думаю, что они продлятся всю зиму», — сказала Пестрякова.

Метеоролог отметила, что первые заморозки могут начаться уже в ноябре. Она посоветовала россиянам достать шубы из шкафов.

По словам климатолога, осень тоже будет прохладной: жара продлится только первые дни, а потом температура воздуха упадет.

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