Склады с зерном горят под Оренбургом
Прослушать новость
Остановить прослушивание
В Оренбургской области произошел пожар на территории складов хлебоприемного пункта. Об этом сообщает РЕН.
Инцидент произошел в Саракташском районе на станции «Черный острог».
По данным СМИ, возгорание началось в месте, где хранится зерно. Площадь возгорания составляет 1 750 кв м.
На месте работают пожарные службы. Информация о пострадавших и погибших не приводится.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Два человека погибли в пожаре на кожгалантерейной фабрике под Псковом
— В Новосибирске загорелся склад на площади 1 тыс. кв. метров