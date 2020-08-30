Склады с зерном горят под Оренбургом

В Оренбургской области произошел пожар на территории складов хлебоприемного пункта. Об этом сообщает РЕН.

Инцидент произошел в Саракташском районе на станции «Черный острог».

По данным СМИ, возгорание началось в месте, где хранится зерно. Площадь возгорания составляет 1 750 кв м.

На месте работают пожарные службы. Информация о пострадавших и погибших не приводится.

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