Воздушный змей унес ребенка в открытое небо
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На Тайване воздушный змей поднял ребенка в открытое небо. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент, по данным агентства, произошел во время фестиваля воздушных змеев.
Трехлетняя девочка запуталась в веревках, в результате чего змей порывом ветра поднял ее высоко в небо.
Присутствовавшие попытались помочь ребенку. В итоге им удалось вернуть девочку на землю. Она была напугана, но не пострадала.
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