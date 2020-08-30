Воздушный змей унес ребенка в открытое небо

На Тайване воздушный змей поднял ребенка в открытое небо. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент, по данным агентства, произошел во время фестиваля воздушных змеев.

Трехлетняя девочка запуталась в веревках, в результате чего змей порывом ветра поднял ее высоко в небо.

Присутствовавшие попытались помочь ребенку. В итоге им удалось вернуть девочку на землю. Она была напугана, но не пострадала.

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