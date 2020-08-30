Под Пермью подросток убил 10-летнюю девочку

В Пермском крае 16-летний подросток признался в убийстве 10-летней девочки, пишет Следственный комитет.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю 16-летнему жителю Чусовского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего)», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, 23 августа вечером 16-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения встретил знакомую 10-летнюю девочку около ее дома. Он привел ее на окраину улицы, где в зарослях травы несколько раз ударил погибшую по голове.

Сейчас следователи выясняют мотивы убийства. Суд заключил обвиняемого под арест на два месяца. Подросток полностью признал свою вину.

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