На Украине предупредили об экологической катастрофе хуже Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин в интервью «Страна.ua» предупредил о масштабной экологической катастрофе.

По его словам, многие шахты затоплены и «брошены на произвол судьбы», а водонакопители переполнены из-за того, что инфраструктура в Донбассе разрушилась. Как сказал Фокин, если не заняться очисткой, вода может заполнить местные реки и озера, а позже попасть в Азовское и Черное моря.

«Многие закрывают глаза на это, но надвигающееся бедствие может стать неизмеримо большим, чем чернобыльская авария», — заключил Фокин.

В ночь на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался реактор энергоблока № 4. Из-за этого в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

— Билл Гейтс предсказал «катастрофу хуже коронавируса»

— Грета Тунберг заявила о потерянных двух годах в отношении климатического кризиса