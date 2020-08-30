В Индонезии при обрушении шахты погибли люди

В Индонезии в провинции Банка-Белитунг обрушилась шахта, из-за чего минимум три человека погибли, пишет агентство Синьхуа со ссылкой на представителя агентства по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что инцидент произошел 29 августа вечером, когда шахтеры добывали олово на глубине 12 метров.

«Шахта внезапно обрушилась, шесть шахтеров оказались погребены там. Трех достали мертвыми, остальные пропали», — сказал представитель агентства.

Предположительно, обрушение вызвали несколько дней проливных дождей.

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