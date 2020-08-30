В Ливане из-за взрыва в Бейруте может начаться голод
Более 50% ливанцев могут начать испытывать нехватку продуктов к концу 2020 года из-за последствий взрыва в порту Бейрута и других социально-экономических проблем в стране, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии.
«После мощного взрыва, уничтожившего значительную часть порта Бейрута, главного логистического пункта ввоза товаров в страну <...> и резким ростом бедности и уровня безработицы, более чем половина населения страны рискует не удовлетворить свои основные продовольственные потребности к концу этого года», — говорится к тексте доклада.
Отмечается, что к ухудшению продовольственной ситуации также приведет обвал национальной валюты — ливанского фунта — почти на 80%, а также экономические последствия пандемии коронавируса.
Мощный взрыв произошел в ливанской столице 4 августа. Большая часть города оказалась разрушена. Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали 190 человек, более 300 тыс. ливанцев остались без крова.
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