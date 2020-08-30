Более 2 тысяч человек эвакуировали в Испании из-за крупного лесного пожара

Спасатели эвакуировали более 2 тысяч жителей испанского муниципалитета Альмонастер ла Реаль в провинции Уэльва из-за крупного лесного пожара, который стал угрожать ряду населенных пунктов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную службу по чрезвычайным ситуациям.

Эвакуация граждан началась в пятницу. Общее число вывезенных лиц составило около 2400 человек, в их числе находятся постояльцы 47 домов престарелых, сообщили спасатели.

Отмечается, что площадь пожара в регионе к настоящему времени возросла до 9 тыс. га. С огнем борются 270 пожарных и почти 160 специалистов военных подразделений. К работам привлечены тяжелая пожарная техника и авиация.

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