Ирокез американца попал в Книгу рекордов Гиннесса
Житель Соединенных Штатов Джозеф Гризамор попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий ирокез в мире, сообщается на сайте Guinness World Records.
Гризамор решил отращивать волосы в 2007 году. С тех пор он отрастил ирокез высотой 108 см.
Он отметил, что с такой прической ему сложно проходить в двери и находиться в помещении, а в автомобиле и вовсе невозможно ездить. Поэтому мужчина «ограничен в том, где и как он передвигается».
На укладку волос Гризамору требуется около часа. Однако американец не каждый день носит ирокез, иногда он заплетает волосы в косу или ходит с распущенными волосами.
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