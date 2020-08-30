Роспотребнадзор назвал число остающихся под наблюдением из-за коронавируса

В России под наблюдением врачей из-за подозрений на заражение коронавирусом остаются более 211 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 211 578 человек», — заявили в пресс-службе.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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