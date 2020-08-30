В Москве за сутки вылечились от коронавируса 904 пациента

В Москве за последние сутки 904 пациента вылечились от COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 213 205.

Ракова напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 25 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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