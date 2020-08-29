СК Белоруссии возбудил уголовные дела за угрозы депутатам

В Белоруссии возбуждены уголовные дела за анонимные угрозы в адрес депутатов, которых принуждают сложить полномочия, сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».

Там сообщили, что Польшей и Чехией через отдельных членов Координационного совета белорусской оппозиции и ряд Telegram-каналов осуществляется давление на депутатский корпус. Таким образом развивается кампания по их отзыву, а также депутатов призывают отказаться от полномочий под угрозами расправы над ними и их близкими.

В настоящее время по данным фактам проводятся следственные действия.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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