Путин присвоил ордена Артемию Лебедеву и Наталье Касперской

Президент России Владимир Путин присвоил ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени российскому дизайнеру Артемию Лебедеву и гендиректору компании InfoWatch Наталье Касперской. Соответствующие указы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Лебедев награжден за заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Всего в списке награжденных представлены имена нескольких десятков человек из бизнеса, политики, сферы образования и культуры.

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