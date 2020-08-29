В результате обрушения отеля в Китае погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси, еще четыре пострадали. Об этом информирует Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Инцидент произошел в 29 августа около 9.40 по местному времени (4.40 мск).

Причины обвала пока устанавливаются. Спасателям уже удалось извлечь из-под завалов 30 выживших. Однако изначально предполагалось, что в отеле находились не менее 30 человек.

В поисково-спасательной операции задействованы свыше 710 человек, в том числе сотрудники народной вооруженной милиции, пожарные, полицейские, спасатели, а также местные жители.

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